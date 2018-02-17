Учёные: последствия разлива нефти в Арктике могут быть катастрофическими

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Исследователи из Норвегии изучают взаимодействие нефти и морского льда. Это должно спасти от экологической катастрофы.

Разливы нефти — это катастрофы с крайне опасными для природы последствиями. Изучить, как может произойти разлив нефти в Арктике, решили норвежские учёные под руководством исследователя Зенке Мауса. Уже известно, что последствия разлива нефти в арктических морях будут гораздо разрушительнее. Причина в структуре солёного льда. Его можно сравнить с губкой, через которую беспрепятственно проходит воздух, вода и другие вещества. Нефть гораздо легче морской воды, а потому всегда остаётся на её поверхности. Есть риск, что в холодных морях она заполнит внутренние каналы во льдах и сделает очистку невозможной. Ликвидировать такой разлив будет в разы труднее, чем в относительно тёплых морях.

Несмотря на подробное изучение и большой интерес к этой проблеме, учёные до конца не могут предсказать, как будут взаимодействовать нефть и лёд. Они пытаются решить этот вопрос, ставя эксперименты и моделируя различные ситуации. Опасность в том, что нефть может надолго задержаться внутри льда и освобождаться при его таянии. Исследования должны дать ответы на эти вопросы и помочь ликвидировать экологические катастрофы максимально быстро.