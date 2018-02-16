Ученые изобрели наноробота, способного перемещаться внутри человеческого организма

Вчера, 20:43

Ученые инженеры из университета Пердью, создали нового, уникального наноробота, который способен перемещаться по любой поверхности внутри организма, робот получил название MicroTUMs.

Такой микромасштабный робот длиной 800 наномикрон и шириной 400 наномикрон имеет удлиненный наконечник, обладающий магнитными свойствами. Наконечник позволяет управлять роботом с помощью магнитного поля.

В середине робота находится пустое пространство. Так было задумано для того, чтобы была возможность транспортировки полезного содержимого, например, лекарств, туда где они необходимы. Возможности такого робота довольно обширны.