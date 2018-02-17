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Гитлер намеревался испепелять города при помощи «Звезды смерти»

Сегодня, 08:05

Группа историков, занимающаяся поиском и рассекречивания документов времен Третьего рейха, совершили недавно сенсационную находку в архиве одного из провинциальных австрийских городов. Ученые обнаружили чертежи устройства, названное на титуле «Звезда смерти», которое могло бы из космоса испепелять земные объекты.

После внимательного изучения с привлечением специалистов из сферы вооружений и космических разработок выяснилось, что смертельное оружие могло быть применено Гитлером, продлись война еще на год дольше. Устройство представляет собой аппарат с зеркальными панелями и мощным отражателем, который в случае применения теоретически мог превратить акваторию Средиземного моря в бурлящий кипяток.

Как стало известно из пояснительной записки, изобретение анонимного конструктора на первом этапе предназначалось для сугубо мирных целей. Например, как неиссякаемый источник альтернативной энергии. Однако после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера и его нацистской партии, устройство были именовано «Звезда смерти» и разрабатывалось для массового уничтожения городов и народов.


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