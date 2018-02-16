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Ученые МГУ перекрасили золото в синий цвет

Сегодня, 19:19

Группа исследователей из Московского государственного университета имени Ломоносова нашла оригинальный метод определения в лекарственных препаратах содержания цистеина, который является средством защиты организма от радиации. Ученые предложили в качестве точного анализатора наночастицы золота, меняющие при соприкосновении с аминокислотой цвет на синий.

По словам исследователей, разработанный ими метод с успехом заменяет дорогостоящую и трудоемкую процедуру люминесцентного анализа. Теперь раствор золота с лимонной кислотой может за считанные минуты выявить количество цистеина в лекарствах или организме человека. Повышенное содержание этой аминокислоты в крови может сигнализировать о реальном риске развития болезни Альцгеймера, а также заболеваний печени.

Микрочастицы золота имеют свойство моментально менять окраску при взаимодействии с различными веществами, в том числе и с цистеином, который окрашивает кристаллическую решетку частиц золота в синий цвет. Количество аминокислоты при этом определяется по насыщенности цветовой гаммы. Ученые продолжат исследования по применению микрочастиц золота при диагностике и анализе.


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