VistaNews.ru


Учёные: Борщ помогает сбросить лишние килограммы

Сегодня, 19:04

Британские исследователи из Национального медицинского университета рассказали, что борщ помогает сбросить лишний вес. Всё дело в свёкле и томатах.

Авторы исследования, Денис Мур и Эндрю Ригал, обратили внимание на то, что борщ отлично помогает сбрасывать лишний вес. Они провели исследование, в котором участвовала сотня женщин разных возрастных категорий. Каждая из них в течение месяца должна была есть борщ со свеклой и томатами 4 раза в неделю. Объём свёклы в борще тоже был регламентирован: 1 свёкла среднего размера на 2 порции супа. Никаких других изменений в рационе испытуемых не предполагалось.

Через месяц каждая участница эксперимента потеряла лишний вес, причём 7 из них потеряли 10 килограммов. Почти половина девушек (47%) избавились от 2 до 5 килограммов, треть респондентов потеряла от 5 до 10 кг. Одна пятая испытуемых потеряла до 2 лишних килограммов. Секрет похудения с помощью борща в свекольном соке. Как выяснилось, он помогает терять значительный лишний вес без ограничений в питании и упорных тренировок.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.