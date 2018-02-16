Специалист поделилась секретами активной старости

Вчера, 22:45

По статистике РФ, почти сорок процентов россиян теряют интерес к жизни после выхода на пенсию. Татьяна Малахова, инструктор по здоровому образу жизни, поделилась в телеэфире своими секретами «активной» старости.

Судя по данным психологических экспериментов, большинство пенсионеров теряют прежний интерес к жизни и ведут пассивный образ жизни. Однако уже не раз на собственных примерах было доказано, что жить «на полную», не обращая внимания на морщины, можно и даже нужно. Об этом рассказала Татьяна Малахова, которая является инструктором здорового образа жизни. В прямом эфире телеведущий программы спросил Татьяну о том, как она борется со старческой «депрессией». Женщина ответила, что прежде всего это здоровый образ жизни, спорт, постоянное развитие и, конечно же, здоровое питание. Хотя Малахова призналась, что иногда позволяет себе маленькие «шалости» в виде вредной пищи.

Малахова также подчеркнула, что по утрам зарядка является обязательным элементом жизни человека и прибавляет плюс пять лет к жизни. Татьяна Малахова ведет ЗОЖ-клуб и рассказала, что ежемесячно на собрания группы приходят от пятидесяти до семидесяти человек, максимальный возраст девяносто лет.

Продолжение телеэфира можно посмотреть в видеоверсии.