Ученые США получили новую форму света

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Группа американских ученых смогла сделать сенсационное открытие. В арсенале физиков впервые появился «фотонный тример». Уникальные данные стали открытием после создания физической модели, которая основана на трудах Владана Вулетича и коллег из MIT, США.

Связанные фотонные пары стали актуальными после пятилетнего перерыва в исследовании. Стало известно, что ученые смогли воссоздать физическую модель «слияния» двух потоков света и образования «фотонного тримера». Авторы проекта использовали облако рубидия и фотоны, которые хаотично перемещались. При процессе движения образовались поляритоны, которые наполовину состоят из атомов и фотонов.

Физики доказали, что поляритоны взаимодействуют с пространством, сохраняя свои качества. Однако при «превращении» атомов в первоначальную исходную структуру, они «запоминают» произошедшее с ними внутри облака. Уникальные данные стали открытием после создания физической модели, которая основана на трудах Владана Вулетича и коллег.