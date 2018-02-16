VistaNews.ru


Ученые США получили новую форму света

Сегодня, 17:45

Группа американских ученых смогла сделать сенсационное открытие. В арсенале физиков впервые появился «фотонный тример». Уникальные данные стали открытием после создания физической модели, которая основана на трудах Владана Вулетича и коллег из MIT, США.

Связанные фотонные пары стали актуальными после пятилетнего перерыва в исследовании. Стало известно, что ученые смогли воссоздать физическую модель «слияния» двух потоков света и образования «фотонного тримера». Авторы проекта использовали облако рубидия и фотоны, которые хаотично перемещались. При процессе движения образовались поляритоны, которые наполовину состоят из атомов и фотонов.

Физики доказали, что поляритоны взаимодействуют с пространством, сохраняя свои качества. Однако при «превращении» атомов в первоначальную исходную структуру, они «запоминают» произошедшее с ними внутри облака. Уникальные данные стали открытием после создания физической модели, которая основана на трудах Владана Вулетича и коллег.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.