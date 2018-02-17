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Ученые США разработали солнечные батареи на титане

Сегодня, 07:30

Солнечные батареи получают все большую популярность. Ученые из США создали новый материал для них на основе титана.

Ученые из Университета Брауна и Небраски (США) занимались усовершенствованием солнечных батарей. Для этого они разработали материал, который основывается на титане и может использоваться для производства бессвинцовых неорганических перовскитовых солнечных батарей.

Известно, что титан является распространенным сверхпрочным материалом. Данный элемент является биосовместимым, но на его перспективность в сфере альтернативной энергетики ученые ранее не обращали внимания. Подробная информация о новом материале напечатана в научном журнале Joulie. В ней сообщается, что титан можно использовать для производства солнечных батарей, он поможет их настройке.

Как сообщили американские ученые, их первоочередной задачей является замена свинца, который используется в солнечной энергетике. Свинец опасен из-за своей токсичности и нестабильности. Вначале были выбраны три материала – титан, цезий и галоген, но после проведения экспериментов специалисты выбрали титан, как более перспективный.

При помощи нового материала можно будет увеличить стабильность перовскитовых солнечных элементов, что повысит их эффективность и даст возможность сохранять ячейке до 94% тепла.


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