В Белгородской области появится молоко, способное заменить грудное

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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко произнес речь на конференции 15 февраля в Сочи. Савченко объявил о готовности производить молоко, которое сможет заменить грудное.

По словам губернатора, они постоянно стараются повысить уровень жизни жителей области и в связи с этим был введен новый проект, согласно которому производимое молоко сможет полностью заменить грудное. По его словам, стиль и сущность жизнедеятельности человека определяется правилом четырех «П»: создавать пространство постоянных положительных перемен. На данный момент в животноводстве области можно наблюдать новое течение «пребиотики вместо антибиотиков». И на областном уровне наблюдается проблема качества молока. Исследователи выяснили, что 1/3 людей не может употреблять в пищу традиционное молоко из-за наличия негативной реакции на молочную продукцию. Белгородские ученые исследовали эту проблему и выяснили, что около 20% коров могут производить молоко А2, которое может заменить молоко матери ребенка.

Сейчас такая продукция по цене намного дороже обычного, однако, в скором времени цена не будет так завышена из-за того, что необычное молоко появится в неограниченном количестве.