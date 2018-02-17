Ученые: Приливы помогли выйти рыбам на сушу миллионы лет назад

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Исследователи выяснили, что приливы поспособствовали эволюции рыб. Миллионы лет назад на планете Земля были огромные приливы, благодаря которым рыбы «оказались» на суше.

Об этом сообщили на конференции Американского географико-физического общества. Известно, что на земной поверхности животные появились около 400 миллионов лет назад, а так как миллионы лет Луна находилась ближе к Земле на 10%, то приливы были намного выше и сильнее, чем сейчас.

Сейчас исследователи выдвинули гипотезу, что первые сухопутные животные, способные ходить по земной поверхности, появились именно в областях таких приливов. Во время приливов вода «заполняла» ямки на земле таким образом, что когда вода отходила обратно, на земле оставались небольшие лужи, в которых попадались и рыбы. Поэтому, чтобы попасть обратно в океан или море, им пришлось приспособиться хотя бы немного находиться вне воды. Так, один из исследователей гипотезы уверен, что рыбы старались попасть быстрее в океан, поскольку в таких лужах они были уязвимы и могли стать пищей либо умереть от голода. Существа с широкими плавниками имели большое преимущество, так как были способны подкидывать себя в воздух и такими «прыжками» добираться до большой воды.