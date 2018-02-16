Ученые: На Венере могла быть жизнь 2,9 млрд лет назад

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В Venera-D Modeling Workshop Proceedings ученые опубликовали результаты сенсационного исследования. Специалисты NASA сообщают, что Венера могла быть обитаемой в прошлом, 2,9 млрд лет назад.

Биологическое начало могло существовать на Венере в прошлом. Такое заявление смогли прочесть жители Земли в статье исследователей космического пространства. Ученые опубликовали результаты своего труда в работе Venera-D Modeling Workshop Proceedings. Согласно данным, подверженная облучению Солнца вторая планета солнечной системы могла бы быть пригодной для зарождения и развития сложной системы в биосфере.

Ученые создали модель состояния химического состава атмосферы Венеры и просчитали вероятные показатели наличия воды и особенностей почвы. Такие выводы удалось сделать благодаря знаниям о состоянии планеты на сегодняшний день. Нынешняя «перегретость» Венеры - исключительно следствие её ненормально плотной атмосферы, примерно в 93 раза более плотной, чем земная. Если бы в ходе терраформирования составы атмосферы были бы сближены, вторая планета нашей системы была бы потенциально обитаема.