Ученные исследуют процесс северного сияния

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Группа ученых начала исследование самого завораживающего феномена планеты. Процесс северного сияния попал под внимание исследований. Японские физики смогли доказать гипотезу появления феномена.

Группа исследователей-физиков детально изучила процесс появления так называемого «северного сияния». Ранее ученые предполагали, что эффект сияния является происходящим от воздействия электронов с энергиями от атомов и молекул верхних слоев атмосферы. Сейчас же стало известно, что предположения были ошибочны.

Более правильной считается гипотеза о электронах, попадающих в верхние слои атмосферы Земли. Такое взаимодействие с плазменными волнами в магнитосфере планеты образует северное сияние.

«Авроральные суббуры вызваны глобальной реконфигурацией в магнитосфере, которая выделяет накопленную энергию солнечного ветра и появляются на рассвете как диффузные, пульсирующие авроральные пятна», - подчеркнул ведущий автор статьи Сатоши Касахара.