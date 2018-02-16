Уфолог обнаружил на поверхности Луны таинственный черный прямоугольник

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Известный в кругах представителей альтернативной науки уфолог, выступающий под ником Streetcap1, после изучения последних снимков поверхности Луны, обнаружил странный объект. Черный прямоугольник или скорее параллелепипед, снятый китайским луноходом, никак не походит на природное образование.

Во-первых, правильность формы объекта говорит о его искусственном происхождении, что не могут отрицать даже самые придирчивые скептики. Во-вторых, «черное нечто» отбрасывает четкую тень на поверхность Луны, а значит, не может быть дефектом снимка. Сам Streetcap1 склоняется к версии, что прямоугольник может быть своеобразным контейнером, оставленным представителями инопланетной цивилизации. Здесь главный вопрос состоит в том, с какой целью он был брошен на спутнике Земли.

В преддверии массовых лунных экспедиций, которые начнутся уже через пять лет, подобные находки представляют не только научный интерес, но и являются проблемой безопасности землян на Луне. Уфологи, благодаря своей фанатичной вере в альтернативную науку, совершили массу подобных открытий, как на Луне, так и на Марсе.