Ученые изучают возможность миссии на алмазную планету 55 Cancri e

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Планета 55 Cancri e находится от Земли на расстоянии 40 световых лет, астрономы считают, что «алмазную землю» можно будет посетить через пару десятков лет. Цель будущей космической миссии на экзопланету - знакомство с основными процессами формирования жизни на планете.

Известно, что планета Янссен, которая находится в созвездии Рака, это уникальная экзопланета, так как состоит из самых настоящих алмазов.

Алмаз – концентрированный углерод, один из самых необходимых елементов для зарождения жизни. Светила науки думают о том,

как можно коллонизировать 55 Cancri e, ведь драгоценные алмазы не помешали бы и планете Земля.

В данный момент современная космическая аппаратура не позволит осуществить подобное длительное путешествие. Кроме того, температура на поверхности планеты досягает +2400°C.