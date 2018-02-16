Ученые: Туманность Андромеды младше Земли на три миллиарда лет

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Ученые утверждают, что Туманность Андромеды намного отстает по возрасту от Земли. Разница составляет около трех миллиардов лет. Исследователи уверены, что движение звезд в галактике настроило правильно их теории.

Внезапный интерес ученых обострила к себе галактика Туманность Андромеды. Они пришли к выводам, что данная космическая система намного младше нашей Земли. После некоторых наблюдений за движением звезд в обеих галактиках, астрофизики уверены, что разница в возрасте составляет около трех миллиардов лет.

Процесс появления Туманности Андромеды начался после слияния двух галактических систем. Также исследователей интересует возможность встречи Млечного Пути и вышеописанной галактики. Говорят, что это событие нужно ожидать через четыре миллиарда лет. Этот катаклизм не будет иметь катастрофических последствий для звезд, так как процесс будет проходить медленно.