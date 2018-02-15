Ученые посмотрели в кишечник гигантских древних страусов моа

Вчера, 22:11

Ученым удалось исследовать ДНК гигантских древних страусов моа. В итоге, посмотрев в кишечник пяти видов животных, оказалось, что моа ели: мох, папоротники, водные растения, грибы.

Специалисты по биологии основательно изучили ДНК гиганских древних страусов. Известно, что в основном остались от пяти видов моа - птиц, напоминающих страусов и представители какапо - крупного попугая, который находится сейчас на грани исчезновения. Стало известно, что в изученные 23 образцах, окаменевших экскрементах птиц найдены следы их пищи.

Так, в экспонатах были выявлены следы мха, папоротника, водных растений и грибов. Известно, что следы моа были найдены на Южном острове, их возраст колеблется от 124 до 1557 лет. Для сравнения ученые исследовали также ДНК киви, страусов и нескольких млекопитающих.