Ученые: Барсуки являются сверхразведчиками бычьего туберкулеза

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Ученые убеждены, что поведение барсуков может спрогнозировать распространение опасной болезни, как бычий туберкулез. Именно эти животные чаще всех болеют этим недугом и являются «сверхразведчиками».

Исследователи в Ирландии занялись проблемой распространения такого опасного заболевания, как бычий туберкулез. Наиболее часто заболевают им обычные барсуки. В их поведении специалисты увидели реальную угрозу показателей распространения хвори. Дело в том, что специалисты наблюдали на протяжении нескольких лет за поведением 48 барсуков, которые периодически изменяли маршрут своего следования.

Это обозначало то, что животные могут переносить инфекцию в другие местности. Примечательным есть тот факт, что свой маршрут барсуки изменяли не быстро. Поэтому, ученые и прозвали их сверхразведчиками бычьего туберкулеза. Ведь согласно путям следования вполне реально просчитать прогноз распространения заболевания.