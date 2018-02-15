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Учёные выяснили, какой тест точнее выявляет риск рецидива рака груди

Вчера, 21:00

Учёные Лондонского университета исследовали 4 теста для выявления онкологического рецидива. Самый популярный тест оказался наименее точным.

Европейские пациентки с самым распространённым типом рака груди (ER-позитивный, HER2-негативный) используют 4 теста для выявления рецидива рака груди. Но они могут дать разные результаты.Самый старый тест такого типа — Oncotype. Другие популярные тесты: BCI, ROR и Epclin. Все 4 типа используют доктора в Европе и России. Учёные из Лондонского университета королевы Марии проверили эффективность данных тестов, исследовав опухоли 774 испытуемых и просчитали корректность результатов каждого из них.

Выяснилось, что некогда наиболее авторитетный Oncotype хуже всех предсказывает рецидив. Три более молодых теста оказались точнее. Врачи напоминают, что от точности прогноза зависят способы и сроки лечения. Соответственно, необходимо использовать самые точные тесты.


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