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Спорткар Tesla может вернуться на Землю спустя миллионы лет

Вчера, 22:45

Спорткар Tesla имеет 6%-ный шанс возвращения на Землю из космоса. Ученые пришли к выводу, что это событие может иметь место через несколько миллионов лет.

 Уникальный эксперимент был произведен учеными 6 февраля. Спорткар Tesla, создателем которого стал Илон Маск, отправился в космические пространства покорять Вселенную. В салоне автомобиля был установлен специальный манекен. Главная цель этого запуска – пролет в ближайшем расстоянии от планеты Марс. Ученые из Канады и Чехии пришли к выводам о том, что спорткар Tesla может вернуться снова на Землю после своего космического путешествия.

Но шанс этого события составляет всего 6%. Также эксперты говорят, что до вероятного возвращения могут пройти несколько миллионов лет. Есть мнения по поводу встречи спорткара с Венерой. Правда, вероятность такого рандеву очень низкая, всего 2,5%.


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