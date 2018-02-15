Телескоп NASA обнаружил ещё сто миров вне Солнечной системы

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«Воскресший» телескоп NASA обнаружил ещё сто, ранее неизвестных миров, вне пределов Солнечной системы. Это экзопланеты, некоторые из которых имеют размеры, сходные с теми, что имеются у Земли.

Учёные установили это после повторного анализа снимков, полученных с данного телескопа, который временно прекратил выходить на связь.

Специалисты подтверждают, что после запуска «Кеплера» им удалось обнаружить почти четыре тысячи новых планет. Они полагают, что несколько десятков из них вполне могут являться, в своём потенциале, «двойниками» нашей планеты или уже находиться в стадии, когда там могло начаться зарождение жизни.

Полученные данные заставили планетологов задуматься над разработкой методов, с помощью которых сможет производиться оценка этих экзопланет. Целью является экспертиза, могут ли они быть пригодными для существования землян, и существуют ли там формы жизни.

«Кеплер» вышел из строя в конце весны 2013 года. После поломки он находился лишь в одной космической точке и мог отслеживать лишь небольшой сектор, находящийся там, где стыкуются созвездия Лиры и Лебедя. Потом учёным удалось восстановить его работоспособность в полном функционале.