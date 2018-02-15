Ученые доказали извечную способность ящериц бегать на задних лапах

Вчера, 20:08

Международная группа зоологов и палеонтологов, после проведенных масштабных исследований по нескольким направлениям установила, что ящеры, обитавшие на Земле более 110 миллионов лет назад, также, как и их современные «мелкие» предки, имели способность передвигаться на задних лапах. Этот факт раскрывает ряд ранее высказанных, но не подтвержденных теорий об эволюционном развитии.

В основу изысканий были положены возможности современных видов ящериц, таких, например, как плащеносица, игуана зеброхвостая и василиск шлемоносный в экстремальных ситуациях спасаться бегством на задних конечностях. Что характерно, вышеназванный василиск способен таким образом преодолевать значительные водные препятствия. Оказалось, что такие способности обеспечивает баланс хвоста и передних лап.

Палеонтологи, в свою очередь, изучив реликтовые следы на минералах в определенных слоях, выяснили, что ящеры сотни миллионов лет назад имели такие же способности. Причем, в течение эволюции, в связи с укорочением хвоста теряли их, но спустя множество поколений, вновь восстанавливали. Например, некоторые виды архозавров, ставшие впоследствии прародителями, как крокодилов, так и птиц.