Учёные уловили сигналы инопланетян из близлежащей галактики

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Учёные уловили сигналы инопланетян исходящие из близлежащей галактики. Её называют Большим Магеллановым облаком (БМО).

Это весьма удивило специалистов, до недавнего времени эту галактику-соседку считали химически примитивным местом. В ней практически нет тяжёлых элементов, и в её составе всего несколько миллиардов звёзд, поэтому учёные были очень удивлены, когда им удалось поймать сигналы, исходящие из одной из её туманностей.

Данные расшифровки показывают, что сигнал соответствует тому, который могут издавать сложные органические молекулы.

Для специалистов является загадкой, как подобная органика смогла появиться в настолько однообразной галактике. В БМО совсем нет углерода, который считается основой для построения жизни.

Чтобы он появился там в минимально необходимом для этого количестве, галактике требуется пережить несколько звёздных поколений.

В то же время учёные выражают уверенность, что найденные сигналы – это не ошибка. Видимо, в БМО действительно наблюдается первый этап по массовому зарождению органики.

Однако, ряд специалистов предлагают другое объяснение данному феномену. Они полагают, что если инопланетный разум существует, он может шифровать свои сигналы под естественный фон, постоянно издаваемый космосом.

То есть, в БМО могут существовать инопланетяне, которые не хотят, чтобы их обнаружили.