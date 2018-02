Память зависит от целостности голубого пятна головного мозга

Сегодня, 05:45

В Англии была проведена масса экспериментов, согласно которым профессора определили, что человеческая память зависит от целостности голубого пятна. Такие данные стали известны недавно, в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Это пятно расположено возле мозгового корня, отвечает и управляет выделением норадреналина. При повреждении или неверном функционировании голубой области у человека могут диагностировать заболевание Альцгеймера. Эта болезнь обычно проявляется в старости, в народе ее называют «старческий маразм».

В случае этого заболевания нарушаются функции, отвечающие за память и мышление. При повреждении участка ухудшение памяти наблюдается только у пожилых людей. Нарушается выделение норадреналина и уменьшаются когнитивные способности человека.

Исследователи и профессора хотят использовать полученную в ходе испытаний информацию в качестве разработки медикаментов и лекарств от возрастных болезней головного мозга и нервной системы.