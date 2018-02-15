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На юге Израиля проходит симуляция марсианской экспедиции

Вчера, 23:45

Израильские ученые всегда являлись энтузиастами космических исследований. На юге страны они построили модель марсианской станции и проводят симуляцию экспедиции на Красную планету.

 Ученые энтузиасты из Израиля уже несколько лет занимаются изучением Марса и подготовкой полета на эту планету. Исследователи построили точную модель марсианской станции, которую расположили на дне пустынного кратера.

Сегодня 15 февраля группа состоящая из четырех мужчин и двух женщин проведет три дня в изоляции. Экспериментаторы будут жить в специальной капсуле, которая питается солнечной энергией. Во время данного исследования ученые будут проводить научные исследования, связь они будут поддерживать с центром через спутник.

Организаторы данной акции уверены, что такой експеримент можно назвать полноценной миссией на Марс. Станция D-MARS имеет возможность симулировать миссию не только на Марс, но и другие планеты. Именно здесь исследователи могут почувствовать себя действительно как в космосе, и на Земле отработать все критические ситуации, которые могут произойти во время выполнения космической миссии.

Израильские ученые уверены, что такой эксперимент поможет ускорить реальный полет человека на Красную планету.


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