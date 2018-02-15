Рассекреченный документ ЦРУ рассказывает об исследовании НЛО

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Рассекречена записка начальника ЦРУ от 17 февраля 1967 года, содержащая весьма сомнительный анализ снимков НЛО. Возможно, это мистификация.

Секретная записка послужила ответом на просьбу заместителя директора Национального центра фотографической интерпретации проанализировать фотографические доказательства предполагаемого неопознанного летающего объекта. Опубликованы только три фото из девяти. Майор Раймонд Нилс выехал на место для расследования. У него уже был опыт в исследовании фотографий НЛО: до этого он сумел разоблачить поддельные фото НЛО с помощью деревянного бруска и дыма.

На берегу озера Сент-Клер он попытался дублировать точное положение камеры как на оригинальной фотографии. Так он надеялся получить точный масштаб для оценки НЛО. Так как никаких других данных нет, всё исследование строится на измерениях Раймонда Нилса. Он исходил из ряда предположений, первое из которых заключалось в том, что НЛО находилось в четверти мили от камеры. Другое предположение состояло в том, что НЛО имел круглую форму, а значит корректировка фокусного расстояния камеры были неважны для анализа.

В записке отмечается, что исследование фотографий было построено на вере в точность построений Нилса. Из-за отсутствия твёрдых количественных данных результаты признаны неубедительными.