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Психологи раскрыли правду об импульсивном поведении подростков

Сегодня, 04:15

Импульсивное поведение подростков в основном зависит от структуры и толщины коры головного мозга. К такому выводу пришли ученые-психологи из Пенсильванского Университета. Также они заявили, что раскрыли всю правду о переходном периоде.

 Психологи нашли объяснение поведению детей-подростков и взаимосвязи их поведения со строением толщины коры головного мозга. Ученые предположили, что дети испытывают атаки импульсивности в поведении только в своем переходном возрасте. Исследователи подтвердили свою гипотезу о взаимосвязи уровня желаемого вознаграждения с возрастом испытуемых.

Проводя параллели со взрослыми подопытными людьми стало понятно, что тенденция предпочитать меньшие вознаграждения, доступные в ближайшее время, чем более крупные отсроченные награды является самим ярким импульсивным качеством.

Также идейные участники проекта подтвердили, что наибольшая связь с поведением наблюдается у вентромедиальной префронтальной и орбитофронтальной коре мозга. Теперь исследователи продолжат работу в зоне преодоления импульсивности подростков.


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