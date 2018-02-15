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Археологи обнаружили в захоронении возрастом 6 тыс. лет мать с младенцем

Сегодня, 15:13

Археологи на территории города Ньивегейн в Голландии нашли древнее захоронение, которому порядка 6 тысяч лет. В нём находилась мать с младенцем на руках.

Эксперты провели соответствующие тесты и пришли к выводу, что ребёнку на момент смерти были всего полгода, так как в ротовой полости были остатки молочных зубов. Отмечается, что подобная находка малыша является самой древней за всю историю раскопок. Глубина могилы составляла 2 метра. Изначально исследователи заметили лишь тело женщины, но сразу обратили внимание, что её рука согнута. Дальнейшие раскопки показали, что на руках она держала тело младенца.

Учёные уверены, что мать в такой позе с малышом похоронил умышленно. Сейчас тела женщины и младенца проходят дальнейшие экспертизы. Учёные надеются, что благодаря анализам удастся собрать больше информации о жителях периода каменного века.


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