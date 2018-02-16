Летчица СССР Марина Попович рассказала о секретном задании «НЛО»

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Известная летчица СССР Марина Попович стала легендой авиации, которую называли «Мадам Миг». На днях она рассказала о секретном задании от Минобороны Советского Союза. Суть состояла в поске и фотографировании НЛО.

Марина Попович стала одной из самых успешных покорительниц воздушного пространства. По словам женщины, она была вовлечена в секретные проекты Министерства обороны СССР. Так, она была должна искать и фотографировать увиденные неопознанные летающие объекты.

В 70-х годах активно изучали феномен НЛО две секретные лаборатории. Также Попович едва не стала жертвой летающей тарелки, несущиеся на большой скорости по выбранному курсу. Все увиденное пришлось всю жизнь хранить в секрете, Попович удалось наблюдать внеземные объекты на Валдае.