VistaNews.ru


Летчица СССР Марина Попович рассказала о секретном задании «НЛО»

Сегодня, 06:30

Известная летчица СССР Марина Попович стала легендой авиации, которую называли «Мадам Миг». На днях она рассказала о секретном задании от Минобороны Советского Союза. Суть состояла в поске и фотографировании НЛО.

 Марина Попович стала одной из самых успешных покорительниц воздушного пространства. По словам женщины, она была вовлечена в секретные проекты Министерства обороны СССР. Так, она была должна искать и фотографировать увиденные неопознанные летающие объекты.

В 70-х годах активно изучали феномен НЛО две секретные лаборатории. Также Попович едва не стала жертвой летающей тарелки, несущиеся на большой скорости по выбранному курсу. Все увиденное пришлось всю жизнь хранить в секрете, Попович удалось наблюдать внеземные объекты на Валдае.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.