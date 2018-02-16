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Диетологи назвали продукты, которые нужны для невероятного секса

Сегодня, 07:30

Диетологи рассказали о продуктах, необходимых для невероятного секса. Информацию предоставляет таблоид Daily Mail.

В сообщении указано, что вино, ягоды и особенно виноград способствуют повышению уровня дофамина и серотонина. Именно эти гормоны ответственны за хорошее настроение и наслаждение. Эксперты также отмечают бобы с высоким содержанием витамина В, который снижает уровень стрессовой нагрузки.

Чтобы улучшить систему кровообращения, необходимо регулярно употреблять в пищу орехи и пшеницу. Для подавления тревоги диетологи рекомендуют есть много рыбы, особенно жирной, которая содержит высокое количество Омеги-3.

Ранее учёные рассказали, почему женщины стонут во время секса.


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