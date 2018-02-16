Ученые: Туманность Андромеды моложе Земли

Сегодня, 01:30

Ученые провели новую оценку массы галактики Андромеда, и выяснилось, что она ненамного крупнее Млечного Пути, вдобавок удалось узнать, что туманность Андромеды моложе Земли.

Млечный Путь и Андромеда имеют расстояние в 2,5 млн световых лет. Раньше считалось, что через 4 млрд лет наша галактика будет поглощена Андромедой, но после нового исследования оказалось, что если подобное произойдет, то это будет больше похоже на слияние, так как масса соседних галактик очень похожа. Предыдущие годы ученые ошибались из-за темной материи, тумана Андромеды, никто не знал ее четкого количества. Но с новым экспериментом с игрой гравитации удалось выяснить не только массу, но и тот факт, что туман соседней галактики моложе Земли на миллиард лет.

Сейчас ученые пытаются установить еще больше фактов в сравнении двух соседних галактик.