Учёные: Склонность к допингу может вызвать генетика

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Учёные полагают, что склонность к допингу может вызвать генетика. Такое мнение высказал Владимир Максимов, работающий в Новосибирском Институте цитологии и генетики.

Как следует из его доклада, алкоголизм и спорт высоких достижений имеют связь на генном уровне. У людей, которые страдают гиперактивностью и недостатком внимания со стороны окружающих, в организме, как правило, отмечается наличие альтернативных цепочек гена дофаминового рецептора.

Люди с подобными «отклонениями» постоянно заняты поиском новых впечатлений или эмоций. Нередко из них получаются алкоголики, наркоманы или игроманы.

Однако при изучении спортсменов специалисты выяснили, что у многих из них количество длинных аллелей данного гена также намного выше обычного. Это автоматически ведёт к повышению уровня гемоглобина, что способствует высоким достижениям.

В то же время, сообщил Максимов, носителям длинных аллелей этого гена не рекомендуется проявлять себя в боксе или других единоборствах. Это ведёт к повышению риска болезни Альцгеймера.

При этом в качестве марафонцев можно получить очень хорошие результаты. Если уровень гемоглобина в крови повышен искусственно, это считается допингом. А если это врождённое явление, то – нет.