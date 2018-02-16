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Учёные определили самый счастливый возраст людей

Сегодня, 00:30

Учёные определили, какой возраст самый счастливый для людей. Британские специалисты провели научные исследования посредством обычного опроса и выяснили, что наибольшее количество положительных эмоций люди испытывают всего два раза в жизни, в 23 года и 69 лет.

Интересно, что эксперты заключили такие выводы, исходя из проведённого опроса 23 тысяч взрослых людей, проживающих в Германии. Их возраст был в пределах от 17 до 85 лет. Изначально у людей поинтересовались, в какой степени они счастливы на данный отрезок времени, после чего опрошенным предложили напрячь мозги и дать небольшой прогноз, чего они бы ожидали спустя пять лет. Последним шагом стало то, что этих же людей опять спросили по поводу их счастья сейчас и что сбылось из вышесказанного пять лет назад.

Следует отметить, лидер России Владимир Путин высказался, что значит счастье. По его словам, настоящее счастье заключается в том, чтобы быть занятым своим любимым делом и при этом достигать успешных результатов.


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