РКК «Энергия»: Россия может потерять монополию на полёты в космос

Вчера, 23:19

РКК «Энергия» скоро может потерять монополию на полёты в космос с помощью пилотируемых кораблей. Такие данные содержатся в отчёте корпорации.

Согласно приведённым там данным, доминированию российских космических аппаратов скоро может наступить конец.

Главной угрозой тому являются проекты NASA по запуску кораблей, которые произведены частными компаниями. Это аппараты, выпущенные Space X и Boeing.

Публикация отчёта произошла после того, как в США произошёл успешный пуск сверхтяжёлой ракеты Falkon Heavy.

Она сможет доставлять тяжёлые грузы на МКС, разгоняясь с помощью носителей американского производства. На декабрь этого года запланирован её пилотируемый полёт. В дальнейшем эти аппараты предполагают использовать для того, чтобы возить туристические группы по земной орбите.

Boeing старается не отступать. Он также разрабатывает свою частную ракету с аналогичными характеристиками.

Американцы пытаются, таким образом, воспрепятствовать повышению количества запусков, осуществляемых «Роскосмосом».

В то же время, некоторые источники сообщают об отказе NASA в использовании космических аппаратов от Space X. Сверхтяжёлые ракеты этой корпорации являются слишком дорогими. Проще использовать привычные «Прогрессы», которые более дёшевы и не менее надёжны.