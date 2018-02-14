Эксперты: 200 мг свекольного сока помогут избавиться от 7 кг за 1 месяц

Вчера, 23:00

Учёные из университета в Ньюкасле доказали пользу свекольного сока. Он помогает сбрасывать лишний вес и стимулирует работу мозга.

Для исследования учёные пригласили 50 людей с лишним весом. Испытуемых разделили на 2 группы. В течение месяца участники первой группы ежедневно выпивали 200 мг свекольного сока. Испытуемые из другой группы пили 70 мг сока в день, но в течение 2 месяцев. Никаких других изменений в рацион не вносили. Учёные зафиксировали следующие результаты. Спустя 1 месяц все участники эксперимента перестали испытывать головные боли. Хотя до начала эксперимента 27% заявляли о мигренях. Те испытуемые, чей вес был больше 100 кг, употребляя 200 мг свекольного сока, за 30 дней потеряли около 7 килограмм лишнего веса. Употребление 70 мг свекольного сока позволяет скинуть столько же килограмм, но за 2 месяца.