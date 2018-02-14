Учёные: Инопланетяне могут уничтожить Землю дистанционно

Вчера, 20:44

По мнению учёных из Гавайского университета в Гонолулу и Зоннебергской астрономической обсерватории для уничтожения Земли инопланетянам даже не нужно приближаться к планете. Они могут использовать искусственный интеллект.

Учёные считают, что людям следует быть очень внимательными, общаясь в социальных сетях. Подозрительные сообщения или письма могут быть частью инопланетного плана по уничтожению Земли. Получив такое на почту, лучше не открывать и тем более не пересылать никому, а сразу удалять. Также исследователи советуют быть внимательнее и, встретив странные вопросы в интернете, не отвечать на них. Возможно, так искусственный интеллект собирает информацию о человечестве, чтобы потом использовать её вовремя завоевания. Как отличать обычный спам от инопланетных писем и вирусов пока неизвестно. Специалисты считают, что такие сообщения, вероятно, смогут полностью вывести технику из строя или даже настроить её против людей.