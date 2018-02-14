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В Венгрии уфологи запечатлели на инфракрасную камеру необычный НЛО

Вчера, 20:55

В Венгрии уфологи запечатлели пролетающий необычный НЛО в воздухе на инфракрасную камеру.

 Специалисты в области паранормальных явлений пришли к выводу, что НЛО в ближайшее время довольно часто будут появляться над Венгрией. В связи с этим, уфологи вели ежедневные наблюдения на территории страны, а 11 февраля их труды дали результаты. Так, при помощи специальной инфракрасной камеры, специалистам удалось зафиксировать странный неопознанный объект в воздухе. Уфологи утверждают, что именно такая аппаратура способна распознать спектр света, который невозможно увидеть человеческими глазами.

Комментарий известного эксперта в области НЛО Скотта Уорринга, после просмотра видеозаписи, подтвердил предположения двух его авторов, которые утверждали, что ролик является подтверждением реальной заинтересованности территорией Венгрии инопланетными представителями.


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