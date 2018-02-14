SETI: Криптовалютчики мешают искать инопланетян

Вчера, 19:33

Исследователи из организации SETI заявили, что криптовалютчики мешают искать инопланетную жизнь. Всё дело в нехватке хороших графических процессоров, которые задействуют по большей части именно для «электронных денег», а в другие сферы это доходит позже.

Специалисты SETI отмечают, что для исследователей им важны новейшие видеокарты. По словам главного научного сотрудника в Беркли Дэна Вертимера, из-за криптовалютчиков графические процессоры нужного качества приходят только по заказам и с опозданием, из-за чего поиск инопланетян ограничивается.

Добыча электронных денег требует огромных вычислительных мощностей. Важен такой анализ и для космических исследований, чтобы изучать больше частотных каналов. Специалисты SETI подчёркивают, что они не знают, на какой именно волне они могут поймать послание инопланетян, так что важен как можно больший охват, а для некоторых мощнейших телескопов нужно около 100 графических процессоров, как сообщает VistaNews.