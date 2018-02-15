BBC: Майнинг биткоинов может помешать поиску инопланетной жизни

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Специалисты из BBC решили, что майнинг различных криптовалют может помешать поиску инопланетной жизни и самих пришельцев. Причина тому мощнейшие видеокарты, которые используются майнерами.

Некоторые считают майнинг занятием бессмысленным и даже глупым, другие же люди заявляют, что за криптовалютами будущее. Однако недавно эксперты из BBC заявили, что сам процесс добычи виртуальных денег может помешать уфологам, фантастам и футурологам в поисках внеземной жизни и инопланетян. Всё дело в мощнейших видеокартах, которые майнеры используют для зароботка. Дело в том, что теперь из-за огромного спроса на эту комплектующую компьютера, её очень сложно раздобыть. Поэтому небольшая часть любителей фантастики лишилась вычислительных мощностей.

Специалисты добавляют, что первыми такими жертвами майнеров стали учёные из Калифорнийского университета в Беркли. Они выиграли гранд на покупку новейшего оборудования, однако средств не хватило на покупку мощнейших профессиональных компьютеров, а покупка компьютера среднего класса проблему бы не решила, так как он недостаточно производительный. Кроме того, цены на подобную технику увеличились в два раза.

Однако стоит отметить, что официальная наука отрицает существование инопланетной жизни, по крайней мере в нашей галактике Млечный Путь. То есть, земных технологий ещё недостаточно, чтобы пустить сигналы на расстояние больше 100 тысяч световых лет, или же 1 квинтиллион километров. Именно сколько наша галактика имеет в диаметре.