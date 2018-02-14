Ученые: Соленая вода водоемов влияет на форму раковины мидий

Вчера, 23:45

Ученые произвели величайшее открытие. Оказалось, что свойства соленой воды заставили вытянуться раковины мидий.

Специалисты провели некоторые исследования в регионах Балтики, Арктики и Северной Атлантики. Они изучали формы раковин живущих в воде мидий. Оказалось, что на форму раковин имеет влияние непосредственно степень солености воды. Чем концентрированее раствор соли, тем более продолговатую форму имеет сама раковина. Ученые говорят, что по форме раковины мидии можно определить условия ее внешней среды жизни.

Слабосоленая вода и изобилие в еде способствуют тому, что раковина имеет овальную форму в виде эллипса. Но теплая и более соленая вода приводит к круглой форме. Именно этим аргументируют ученые состояние температурного режима в районах, где обитают мидии. Синоптики прогнозируют глобальное потепление, а потому это может привести к тому, что раковины моллюсков останутся видоизмененными в будущем.