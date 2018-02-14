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С помощью Google Maps обнаружен новый НЛО

Вчера, 19:19

Изучая на Google Maps район военной базы в Зоне 51 (США), пользователь Джошуа Б. обнаружил неопознанный объект, похожий на инопланетный. Фото объекта он опубликовал в Twitter.

Загадочный спиралевидный объект имеет на карте координаты 37.31’ с.ш. и 115.95’ з.д. Расстояние от предполагаемого пришельца до военной базы составляет чуть больше 16 километров. По его мнению, на этой военной базе проводят засекреченные опыты и испытания над инопланетянами. Мнение Джошуа Б. основывается на рассказах его знакомых военных, служивших в Зоне 51, и собственных исследованиях. Автор публикации также отмечает, что ему уже встречался аналогичный неопознанный объект на территории США.

У этой теории есть сторонники. Другим пользователям интернета уже удавалось определить на Google Maps пришельцев: не только на территории США и Гавайских островов, но и в Таиланде, и в Австралии. Уфологи пока никак не комментировали загадочную находку пользователя.


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