Подводный супервулкан у берегов Японии может погубить 100 млн человек

Вчера, 23:45

В Восточно-Китайском море у побережья Японии обнаружен крупный вулкан, который может начать извержение в любой момент. По прогнозам японских учёных из Центра исследований океанского дна Университета Кобе, данный процесс спровоцирует и другие катаклизмы, что приведёт к гибели по меньшей мере 100 миллионов человек.

Исследователи установили, что спящий вулкан уже извергался примерно 7,3 тысячи лет назад. Тогда его жертвами стали половина людей, населяющих территорию современной Японии. В море было вылито порядка 500 кубических километров лавы. При этом следующее извержение, по мнению вулканологов, неизбежно и будет в разы мощнее предыдущего. Учёные уверены, что катастрофа спровоцирует целый ряд цунами, которые дойдут даже до побережья США, а выброс в атмосферу облака пепла может привести к затяжной вулканической зиме на Земле, которая может длиться годами.

Ранее ирландские ученые нашли способ предсказания извержения вулканов. Исследователи разработали метод, основанный на использовании кристаллов клинопироксена.