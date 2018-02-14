Эксперты: Большинство родителей-наркоманов используют детей для наживы

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Представители Национального антинаркотического агентства (NADA) опубликовали отчёт, согласно которому американские учёные предположили, что с каждым годом всё чаще родители эксплуатируют детей для того чтобы удовлетворить наркотическую зависимость.

Представитель Государственного департамента благосостояния сказал, что наркоманы используют детей, чтобы получать деньги и тратить их на приобретение новых препаратов. Некоторые женщины намеренно рожают, чтобы получать пособие. Учёные-аналитики акцентировали внимание на том, что в США соответствующая тенденция является критической. Более 74% наркоманов не могут позаботиться о детях и ухаживают за ними на уровне жизнеспособности ребёнка лишь до 3 лет, после чего отдают детей другим людям на опекунство.

У алкоголиков такой показатель составляет 61%, уточняют аналитики. Специалисты считают, что из-за соответствующего воспитания в дальнейшем дети становятся наркоманами. Согласно подсчётам, свыше 80% пособий уходят на наркотические вещества. В странах Европы ситуация немного лучше. Здесь у 66% наркоманов дети используются для наживы. Соответствующие схемы применяются и в России. Ранее в Минздраве подчеркнули о необходимости регулярного медицинского осмотра молодых родителей. Некоторые депутаты считают важным лишение таких лиц прав на воспитание.