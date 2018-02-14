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Ученые разработали способ нанесения меток из графена на еду

Сегодня, 18:18

Американские ученые разработали способ «выжигания» графеновых паттернов на продуктах питания, что позволит создавать умные маркировки, и покрывать предметы ионисторами и RFID-метками.

 Группа ученых из Университета Райса в США, под руководством Джеймса Тура, представили новую разработку. При помощи расфокусированного лазерного луча, химики смогли создать графен, а также наносить его на содержащие углерод предметы в виде меток.

Специалисты не использовали чернила, они взяли материал, содержащий лигнин, и преобразовали его в графен. Если его индуцировать лазером, то он может использоваться в качестве суперконденсатора, электрокатализатора для топливных элементов, RFID-меток, биомедицинских датчиков, наноситься прямо на продукты питания и одежду вместо этикеток. Авторы утверждают, что на метки можно наносит информацию о месте происхождения продукта, сроках его хранения и доставки.

Еще, датчики из графена способны обнаружить различных микроорганизмов, например кишечную палочку. Так, при обнаружении бактерии в пище, метка сразу же начнет светиться, что предостерегает потребителей от возможной опасности.


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