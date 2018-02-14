Компании Microsoft и Virgin Galactic сделают космос доступным каждому

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Microsoft разработала для Virgin Galactic веб-сайт, который позволит путешествовать в космосе. Virgin Galactic — это компания, планирующая организовывать полёты космических туристов. Уже в 2009 году они получили заявки от нескольких сотен потенциальных туристов. Путешествие в космос представляет собой подъём до высоты 16 километров и полёт на протяжении 2,5 часов, из них 5 минут в невесомости. Стоимость билета составляла $250000.

Новая разработка гораздо доступнее. Любой пользователь браузера Microsoft Edge может виртуально побывать в космосе, ощутить себя за пределами земли. Также сайт позволяет получать справочную информацию и изучать космические объекты, чувствуя себя настоящим космонавтом. Путешествие доступно в 2D и 3D (через девайсы виртуальной реальности), а также в мобильной версии.

Цель компаний — увеличить интерес людей к космосу и привлечь новые инвестиции. Без них дальнейшее исследование глубин космоса невозможно. Космос, по словам представителей компаний, необходим человечеству, и сейчас мы стоим на пороге глобальных открытий о Вселенной.