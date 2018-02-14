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Муравьи спасают раненых товарищей с поля боя

Сегодня, 17:49

Ученые во главе с Эриком Франком заявляют, что муравьи Megaponera analis, обитающие в Афике, спасают раненных товарищей с поля боя. Научная работа опубликована на страницах Proceedings of the Royal Society B.

Megaponera analis представляют собой хищников, которые совершают набеги на поселения термитов, утаскивая их личинки и тела взрослых для съедения. Для африканских муравьев потеря конечностей является привычным делом. Ученые заметили одну особенность, что с поля боя раненного солдата забирают так называемые санитары, которые идут на помощь по выделенному феромону. Они утаскивают пострадавшего и зализывают его раны.

Примечательно, что спасенные на 90% имеют больше шанса выжить чем те, кто не получил помощь. Помимо этого, если у муравья в бою были потеряны пять конечностей, а это неминуемая гибель, их не спасают. Смертельно раненные особи сами уползают, чтобы не мешать санитарам забирать более здоровых солдат, которые еще смогут выполнять свои функции.


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