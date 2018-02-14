Томский ученый улучшит лечение шизофрении и болезни Паркинсона

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Ученый из Томского университета изучает гены, влияющие на развитие реакции организма человека после введения медикаментов при шизофрении и болезни Паркинсона.

Иван Пожидаев, специалист из лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья ТНИМЦ заявил, что собирается разработать специальную тест-панель, при помощи которой станет возможно подбирать индивидуальное лечение, что снизит риск возникновения нежелательных двигательных расстройств.

По словам ученого, генотип человека влияет на возникновение нежелательных побочных эффектов в большинстве случаев, от 20 до 95%. А гены, которые он выделил, связаны с биотрансформацией медикаментов, их изменением и удалением из организма. От них зависит восприимчивость к лекарственному веществу, а их изучение позволит снизить риск возникновения нежелательных эффектов, и улучшить лечение. Так, специалист планирует установить взаимосвязь между выбранными им полиморфными вариантами генов и развитием расстройств в движении пациентов при длительной терапии, которые довольно часто сопровождают больных шизофренией и болезнью Паркинсона.

Работая с генами страдающих данными заболеваниями людей, ученый планирует установить статистически важные генотипы и аллели, а затем разработать фармакогенетическую тест-панель.