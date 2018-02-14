Учёные: После Дня святого Валентина наблюдается всплеск рождаемости

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Британские учёные выяснили, что после Дня святого Валентина, а точнее спустя девять месяцев, наблюдается огромный скачок в рождаемости. Официальные данные были выложены в открытый доступ на сайт Национальной службы здравоохранения государства.

Специалисты решили проанализировать статистику по рождаемости в 2015 году в Великобритании. Оказалось, что тогда в стране каждую неделю были зачаты в среднем 15 427 ребёнка.

Однако интересно то, что в неделю, когда праздновался День святого Валентина, это количество зачатых детей увеличивалось до 16 263. Спустя девять месяцев рождаемость по всей стране увеличивалась на 5%. Стоит также отметить, что на следующую неделю, после Дня всех влюблённых, происходило в среднем 16 344 зачатия.

Учёные отмечают, что Валентинов день можно смело называть вторым праздником по показателю зачатия детей. На первом месте традиционно стоит Новый год.