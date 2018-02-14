На Гавайях очевидцев напугало шокирующий НЛО

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Специалисты по инопланетным явлениям получили информацию от жителей Гавайев, что их напугал огромный летающий объект. По словам очевидцев, это точно был НЛО.

Американские уфологи стали исследовать инцидент и пришли к выводу, что на территории Гавайев НЛО видели не один раз. Однако ученых заинтересовал один момент, когда 25 января текущего года, после прилета НЛО в Соединённых Штатах Америки зафиксировали небольшое землетрясение.

Специалист по НЛО Найджел Уотсон рассказал, что длительное время занимается изучением связи между инопланетными кораблями и землетрясениями на Земле. По словам специалиста, подземные толчки могли быть вызваны сильным магнитным полем, которое исходит из НЛО.