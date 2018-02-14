VistaNews.ru


На Гавайях очевидцев напугало шокирующий НЛО

Сегодня, 16:19

Специалисты по инопланетным явлениям получили информацию от жителей Гавайев, что их напугал огромный летающий объект. По словам очевидцев, это точно был НЛО.

Американские уфологи стали исследовать инцидент и пришли к выводу, что на территории Гавайев НЛО видели не один раз. Однако ученых заинтересовал один момент, когда 25 января текущего года, после прилета НЛО в Соединённых Штатах Америки зафиксировали небольшое землетрясение.

Специалист по НЛО Найджел Уотсон рассказал, что длительное время занимается изучением связи между инопланетными кораблями и землетрясениями на Земле. По словам специалиста, подземные толчки могли быть вызваны сильным магнитным полем, которое исходит из НЛО.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.