NASA отправит обратно на Марс образец марсианского камня

Сегодня, 05:30

Ученые из NASA отправят полученный образец марсианского камня обратно на Марс в рамках новой миссии Mars 2020.

Каменные породы с других планет прилетают к нам из космоса благодаря такому явлению, как падение метеоритов. Ученые решили тщательно изучить поверхность Марса с помощью небольшого каменного осколка с этой планеты.

Полученный образец было решено отправить обратно на Марс для испытания нового проекта. Мощный космический лазер будет установлен на марсоходе, который будет исследовать поверхность почвы Красной планеты. Устройство сможет анализировать крошечные объекты, а также породы, которые находятся во внутренней части скалы.

Главный исследователь SHERLOC Лютер Бегле объясняет, что небольшие смещения камеры ровера или колебания температуры могут заставить ученых изменить цель исследования. Изучая, как инструмент видит объект, они смогут понять, как поверхность Марса будет видна на марсоходе.