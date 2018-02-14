Конспирологи: На Луну летали нацисты на секретном «корабле-колоколе»

Вчера, 21:45

Еще во время второй мировой войны нацисты летали на Луну на «корабле-колоколе». Такую информацию распространили конспирологи.

Секретный «корабль-колокол» был сконструирован еще во времена Второй мировой войны, именно на нем нацисты и полетели на Луну. Такую информацию распространили конспирологи, которые изучают тайны НЛО. На сегодняшний день у специалистов не остается сомнений, что нацисты владели уникальными технологиями, о которых человечество узнало только недавно.

Ученые, которые являются приверженцами теории заговора, высказывают уверенность в том, что в 1947-м году в Розуэлле произошло падение странного объекта, которое является свидетельством того, что фашисты проводили испытания необычной летающей тарелки-колокола. Современные ученые уверены, что нацисты вполне могли совершать полеты на Луну.

Многие исследователи убеждены, что власти скрывают от человечества информацию об инопланетянах, которые известны узкому кругу ученых еще с давних времен. Напомним, что о «корабле-колоколе» в 2014 году был снят документальный фильм, факты изложенные в котором шокировали общественность, а некоторые люди до их пор считают, что это неправда.

Конспирологи сообщили, что о самих испытаниях и конструкции тарелки имеется очень мало информации. Сообщается, что после войны их перехватила американская разведка, а впоследствии засекретило руководство США. Известно, что колокол заправлялся красной ртутью, и он мог совершать полеты, которые на сегодняшний день человечество пока не может повторить.